İZMİR’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı. Türk Bayraklarıyla Coşkuya Ortak Olundu. Törende Vali Elban Katılımcılara Hitap Etti. Coşkun Zaferin Tarihi Önemini Vurguladı. 30 Ağustos’un Sonuçları Günümüze Yansıdı. Türk Ulusu Mücadelesini Şanla Sürdürüyor

ZAFER BAYRAMI TÖRENİ İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, resmi bir törenle kutlandı. Törene katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya katılarak bu anlamlı günü kutladılar. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve oda temsilcileriyle birlikte idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Çelenk koyma işleminin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Hükümet Konağı’nda tebrikleri kabul eden Vali Elban ve protokol üyeleri sonrasında Cumhuriyet Meydanı’ndaki programa katıldılar. Bölge halkı da ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.

PROGRAMDA ZAFER MESAJI OKUNDU

Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Törende söz alan Topçu Binbaşı Halis Coşkun, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temeli oluşturan 30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 103’üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 103 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı güçle, yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır” dedi. Coşkun, konuşmasının devamında şöyle konuştu: “Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu, bu meydandan da Ulu Önderinin liderliğinde, alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur ve bu sonuçların günümüze de yansımakta olduğu gözlenmektedir. Bu zaferle, Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle de topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır.”