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İzmir’de 36 Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme ilçesi açıklarında bir lastik botun bulunmasıyla birlikte, düzensiz göçmenlerin olduğu yönünde bilgi alındı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi ve ekipler, bottaki 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Bu grubun içinde 16 çocuk bulunuyor. Yapılan işlemlerin ardından göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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