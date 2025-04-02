İzmir’de 37 Yıl Cezalı Hırsız Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇU İŞLEYEN ŞAHIS YAKALANDI

İzmir’de 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla yaptığı saha çalışmalarında M.N.T. (25) isimli şüpheliyi durdurdu.

CEZA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

M.N.T.’nin GBT sorgusunun sonucunda ‘Hırsızlık ve hükümlü-tutuklunun kaçması’ suçlarından 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Yapılan işlemlerin ardından, şahıs adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.