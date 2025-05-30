İzmir’de 4,3 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONUNDA BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK ALKOL ELDE EDİLDİ

İZMİR’DE, düzenlenen operasyon sonucunda toplamda 4,3 ton etil alkol ile sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de sahte ve taklit etil alkol üreten şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Şüphelilerin bağlantılarının, üretim ve depo adreslerinin belirlenmesi amacıyla teknik ve fiziki takip yapıldı. Ardından İzmir ve İstanbul’da toplam 4 ev, 1 depo ve 1 araçta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 4,3 ton etil alkol, 2 bin taklit etiket, 1.000 bidon kapağı, 400 karton, 300 boş bidon, 8 adet 1’er tonluk IBS tank, 2 etil alkol damıtma cihazı, 1 etil alkol dolum makinesi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, 3 şüpheli tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise 1’i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.