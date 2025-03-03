İzmir’de 4 Mart Elektrik Kesintisi Listesi

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi konularında araştırmalar yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklama doğrultusunda, 4 Mart’ta İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İzmir’de kesintilerin olacağı ilçeler ve mahalleler ise merak ediliyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektrik hizmetinin ne zaman geri geleceği konusunda detaylar haberimizde mevcuttur. İzmir’deki elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ sayfasına tıklayarak bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek, bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.