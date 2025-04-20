İzmir’de 400 Bin TL Hırsızlık Yapıldı

İzmir’de Hırsızlık Olayı

İzmir’de, yaklaşık 400 bin TL değerinde hırsızlık gerçekleştiren bir kişi, kıyafet değiştirse de yakayı ele verdi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Karabağlar ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, A.A. adındaki şüpheli, bir evden büyük miktarda ziynet eşyası ve nakit para çaldı.

Hırsızlık İhbarı ve Kamera Araştırması

Ev sahibi, hırsızlığın meydana geldiğini fark eder etmez durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Duyurunun ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye başladı. İnceleme sırasında, bir kişinin şüpheli bir şekilde sokak ortasında kıyafet değiştirmekte olduğu gözlemlendi.

Operasyon Sonucu Yakalama

Şüphelinin A.A. olduğu belirlendikten sonra, polis operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen baskında A.A. hızla yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete sevk edildi. Polis işlemlerinin ardından A.A., adli mercilere sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.