İzmir’de 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

İzmir’in Seferihisar ve Foça kıyıları yakınlarında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 46 düzensiz göçmen yakalanırken, motor arızası yaşayan bir fiber teknede bulunan 16 düzensiz göçmen de kurtarılıyor. 18 Ağustos sabahı saat 05.40’ta Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından Seferihisar açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek, bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) yönlendiriliyor. Yapılan müdahale ile lastik bot içerisindeki 14’ü çocuk olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen yakalanıyor.

KURTARMA OPERASYONU

Aynı gün, saat 20.00’de Seferihisar’da bulunan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde 12’si çocuk 18 düzensiz göçmen ekipler tarafından ele geçiriliyor. Foça ilçesi açıklarında ise saat 13.35’te motor arızası nedeniyle sürüklenen bir fiber teknede bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine, Sahil Güvenlik Gemi (TCSG-107) bölgeye yönlendiriliyor. Sahil Güvenlik ekipleri, fiber tekne içerisindeki 2’si çocuk toplam 16 düzensiz göçmeni başarıyla kurtarıyor. Yakalanan tüm düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

Bakan Güler, Şırnak’ta denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar sundu.
Germencik Gişelerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 50 sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram esrar bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

