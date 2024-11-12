“İzmir’de 5 Kardeşin Ölümü ‘Kapı Kolu’ Detayı”

TRAGİK YANGIN OLAYI TÜM TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞDU

İzmir’in Selçuk ilçesinde, 1 ila 5 yaşları arasındaki kardeşlerin hayatını kaybettiği yangın olayı ülkede büyük bir üzüntü yarattı. Yangının saat 19.30 sıralarında çıktığı aktarılırken, Soner Şahin yaşananları gazetecilere anlattı. Şahin, anneleri Melisa Sinem Akcan’ın çığlıklarını duyduklarını belirterek, “Esma Teyze koş, çocuklarım öldü” diye bağırdığını söyledi. Olay anında karanlık olduğunu ve çocukların duman nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini ifade etti. Annenin yangının sobadan kaynaklandığını söylediğini de ekledi.

ÇOCUKLARIN İHMALİ ÜZERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Şahin, çocukların evde kilitli bırakıldığını ve kapının pvc olduğundan açılmadığını anlatarak, 5 yaşında olan çocukların kapıyı açamayacak durumda olduklarını vurguladı. 1 ay önce evin yanında başka bir yangın olayı yaşandığını hatırlatan Şahin, o anda da hayvanların zarar gördüğünü söyledi. Aile büyüklerinin ise durumu çok zor bulduğu ve zaman zaman yanlarına geldiklerinde çocuklarla oynadıklarını aktardıkları ifade edildi.

KOMŞULAR, YANGIN ANINI ANLATTI

Komşu Hatice Tosça, yangından 30 dakika sonra aldığı telefonla çocukların hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtirken, Esma Şahin ise yardıma koşup çığlıklar attıklarını söyledi. Gelen ifadelerde ailenin maddi durumunun kötü olduğu ve komşuların sık sık onlara yardımda bulundukları kaydedildi. Esma Şahin, aileye destek olmak için sıkça yemek götürdüğünü ve çocukların durumlarının kötü olduğunu ifade etti.

Olay Yeri İncelemeleri Sürüyor

Ekipler, yangın çıkan evde incelemelerine devam ediyor. Olaydan sonra fenalaşan Melisa Sinem Akcan, Selçuk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve hakkında gözaltı kararı verildi. Yangında hayatını kaybeden çocukların otopsi işlemleri İzmir Adli Tıp Kurumu’nda başladı. Çocukların karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca yangın yerindeki oyuncaklar, olayın dramatik boyutunu gözler önüne serdi.

SED PROGRAMINDAN YARARLANMA

Yangında hayatını kaybeden kardeşlerin ailesinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal Ekonomik Destek (SED) programından yararlandığı öğrenildi. Aileye toplam 110 bin lira destek ödendiği ve bu yıl içinde 18 kez ziyaret gerçekleştirildiği belirtildi. Bakanlık, çocukların devlet himayesine alınmasını önerdi ancak aile bunu kabul etmedi. Olayın ardından çocukların babasının cezaevinde olduğu bilgisi de paylaşıldı. Yangında hayatını kaybeden kardeşlerin isimleri Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olarak belirlendi.