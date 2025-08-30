İzmir’de 5 köpek, 3 kedi zehirlendi

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir’in Selçuk ilçesinde 5 köpek ve 3 kedinin zehirlenerek hayatını kaybetmesiyla ilgili gerçekleştirilen soruşturmada, jandarma ekipleri bir şahsı gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan iki çocuğun ifadeleri doğrultusunda belirlenen şüphelinin, köpek saldırısına uğradığını öne sürerek, bu nedenle zehirli etleri çocuklara dağıttığı iddia ediliyor. Olay, 28 Ağustos günü Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi’nde gerçekleşti.

ARAŞTIRMALAR HIZLANDI

Belevi Mahallesi’nde sahipsiz 5 köpek ve 3 kedinin zehirlenerek öldürülmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın faillerini tespit etmek için bölgede detaylı bir araştırma başlattı. Yaklaşık 60 saatlik kamera incelemesi neticesinde, B.Ç. ve İ.İ. isimli iki çocuğun, hayvanlara zehirli yiyecek verdiği belirlendi. Çocuklar, yaptıkları mülakatta zehirli yiyecekleri A.S. isimli kişiden aldıklarını kabul etti.

ZİRAİ İLAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Selçuk Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla A.S.’nin evinde yapılan operasyonda, İlçe Tarım Müdürlüğü’nden ziraat mühendisleri de yer aldı. Arama sonucunda, hayvanları zehirlemede kullanılabileceği düşünülen 5 farklı türde zirai ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S.’nin ifadesinde, birkaç gün önce bir köpeğin saldırısına uğradığını ve ısırıldığını belirterek, çocuklara zehirli et verip dağıtmalarını istediği öğrenildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.