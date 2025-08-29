İzmir’de 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İŞ YERİ VE ARAÇLARDAKİ KURŞUNLAMA OLAYLARINA YÖNELİK OPERASYON

İzmir’in dört ilçesinde meydana gelen iş yeri ve araç kurşunlama olayları üzerine başlayan geniş çaplı soruşturma sonucunda düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden ikisi tutuklandı, üçü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASINDA YEREL EMNİYETİN ROLÜ

Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli ilçelerinde meydana gelen 8 ayrı kurşunlama hadisesine yönelik gerçekleştirilen soruşturma sürecinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili ilçe emniyet müdürlükleri birlikte hareket etti. Yapılan ortak çalışmalar neticesinde gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemler tamamlandıktan sonra mahkeme önüne çıkarıldı. İki kişi tutuklanırken, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmayı başardı.