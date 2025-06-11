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İzmir’de 5 Terör Şüphelisi Gözaltında

İZMİR’DE YAPILAN OPERASYON HAKKINDA BİLGİLER

İzmir’deki jandarma ekipleri, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden yapılan propagandasını sürdüren şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal medya hesapları aracılığıyla DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL gibi yasadışı örgütlerin propagandasını yürüttüğü belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE GÖZALTI SAYISI

Operasyonlar, sabah saat 08.00’de düzenlendi ve bu kapsamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı incelemelerde, firari durumda olan 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Firari şüpheli için yakalama kararı çıkarılması adına ilgili makamlarla iletişim kuruldu. Gözaltına alınan 5 kişinin jandarma bünyesindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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