İzmir’de 55 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 5’i çocuk toplam 55 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 2’si çocuk 9 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Mart’ta Çeşme ve Dikili açıklarında can salları ve lastik botla hareket eden düzensiz göçmenler hakkında bilgi aldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları TCSG-907, KB-4310 ve KB-86 yönlendirildi. Ekipler, Yunan unsurlarınca geri itilen 2 can salı ve lastik bot içerisindeki 55 düzensiz göçmeni kurtardı.

SEFERİHİSAR’DA YAKALANMA

Aynı gün sabah saat 05.00’te, Seferihisar ilçesi Ulamış mevkiinde başka bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2’si çocuk 9 düzensiz göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

İŞLEMLER VE GÖNDERİM

Kurtarılan ve yakalan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı ise işlemleri için emniyete gönderildi.