İzmir’de 613 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

TORBALI’DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

İzmir’in Torbalı ilçesinde yapılan bir operasyonda, yasa dışı olarak üretilen ve piyasaya sürülmek istenen 613 ton kaçak akaryakıt ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçiriliyor. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu belirtiliyor. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesindeki bu operasyon, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriyor.

DEPODA VE İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMALARDA BULUNDU

Ekiplerin, 2 Haziran günü Torbalı’da bir depo ve iş yerinde yaptığı aramalarda, kaçak olarak elde edilen atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt üretiminde kullanılan büyük miktarda malzemeler tespit ediliyor. 613 ton kaçak akaryakıt ve üretiminde kullanılan malzemelerin ele geçirilmesinin yanı sıra, bu ürünlerin toplam piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu kaydediliyor. Operasyon çerçevesinde 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğreniliyor.