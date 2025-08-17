Haberler

İzmir’de 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı bir şekilde yurt dışına çıkmaya çalışırken 50’si çocuk toplamda 65 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. 15 Ağustos günü saat 08.40’ta Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, yelkenli bir tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen buldu.

Harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, TCSG-24, KB-22, KB-38), İtalya rotasında hareket eden yelkenli tekneyi durdurdu. Yakalanan düzensiz göçmenler, daha sonra işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Trabzonspor, İstanbul’a Uçtu

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Takımda 3 oyuncunun eksik olduğu bildirildi.
Konyaspor – Gaziantep FK maçı, 19:00’da

Trendyol Süper Lig'deki Konyaspor - Gaziantep FK maçı, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merakla araştırılıyor.

