İzmir’de 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER İZLENİYOR

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı bir şekilde yurt dışına çıkmaya çalışırken 50’si çocuk toplamda 65 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. 15 Ağustos günü saat 08.40’ta Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, yelkenli bir tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen buldu.

SURİYETTE GÖÇMEN OPERASYONU

Harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, TCSG-24, KB-22, KB-38), İtalya rotasında hareket eden yelkenli tekneyi durdurdu. Yakalanan düzensiz göçmenler, daha sonra işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.