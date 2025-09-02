İzmir’de 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İZMİR’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONLARI KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde, düzensiz göçmenlerle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Toplamda 82 düzensiz göçmen yakalanırken, 10 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi ve botu, fiber karinalı bir lastik botu durdurdu. Bu operasyonda, 17’si çocuk olan 41 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

ÇEŞME’DE EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Çeşme ilçesinde ise bir grup düzensiz göçmenin varlığı, Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edildi. Hemen ardından Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek timleri, belirtilen bölgeye sevk edildi. Burada, 8’i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından karadaki 1’i çocuk 10 düzensiz göçmen de Uçburun mevkisinde yakalanarak güvenli bir bölgeye alındı.

KAÇAKÇILIĞA GEÇİT VERİLMİYOR

Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, fiber teknede bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi. Hızla bölgeye yönlendirilen bot ekibi, durdurulan fiber teknedeki 2’si çocuk toplam 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Teknedeki iki şüphelinin ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı bilgisi verildi. Ayrıca, ilçe açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botun yardım talebinde bulunulması üzerine harekete geçen ekipler, bottaki 10 düzensiz göçmeni kurtarıp güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.