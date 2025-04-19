İzmir’de 904 Kişiye Adli İşlem Yapıldı

ASAYİŞ UYGULAMALARI VE ELE GEÇİRİLENLER

İzmir Emniyet Müdürlüğü, son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında çok sayıda silah ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Toplamda 904 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 12-18 Nisan tarihleri arasında il genelinde çeşitli asayiş uygulamaları düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Gerçekleştirilen incelemelerde 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 kuru sıkı tabanca olmak üzere toplamda 18 silah ele geçirildi. Aynı zamanda, 4 bin 589 adet sentetik hap ve 1,267 gram uyuşturucu madde yakalandı. Bunun yanında, 1 çalıntı araç ve 1 çalıntı motosiklet de bulundu.

ADLİ İŞLEMLER VE YAKALANANLAR

Asayiş uygulamaları sırasında, 20 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak, 229 kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve 655 kişiye yoklama kaçağı olmaktan suçlamalar yöneltildi. Bunun dışında, çeşitli suçlardan aranması olan 114 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.