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İzmir’de Açılış İndirimlerinde Yoğunluk Yaşandı

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AÇILIŞTA YOĞUN İLGİ

İzmir’in Bergama ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi’nde bir züccaciye dükkanının açılışı için özel bir indirim kampanyası düzenlendi. Mağazanın sağladığı indirim fırsatını duyan vatandaşlar, dükkanın önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek için koşmaya başlayan vatandaşlar, birbirlerini ezme durumuna geldi.

Kalabalık arasında bir çocuğun da yer aldığı gözlemlenirken, izdihamdan etkilenen bir kadın dengesini kaybederek yere düştü. Bu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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