İzmir’de Ağaçları Sulayan Avukat Yusuf. Su Kesintileri Devam Ediyor. İZSU Abonelikleri İptal Etti. Ağaçlar Gelecek İçin Önemli. Küçük Sulama İle Doğaya Destek. Akın, Belediye İle Mücadele Ediyor

AVUKAT SUYUN KURAKLIKTAKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKİYOR

İzmir’de yaşayan avukat Yusuf Akın, mahalle parkındaki ağaçların sağlıklı kalması için sulama yapma çabası içinde. Kendisi, belediyenin su aboneliklerini geçici olarak iptal etmesi nedeniyle bu adımı attığını ifade ediyor. Kentte içme suyu barajlarındaki su seviyeleri kritik seviyelere ulaşırken, düzenli su kesintileri de devam ediyor. Bu durum, yetersiz yağışlar, artan sıcaklıklar ve bilinçsiz tüketim ile bağlantılı olarak gerçekleşiyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bu bağlamda 22 Temmuz’da suyu daha tasarruflu kullanmak amacıyla park ve bahçelere ait yoğun su harcayan aboneliklerin iptal edileceğini açıkladı.

AĞAÇLARIN KURUMAMASI İÇİN GÜNLÜK SULAMA YAPIYOR

Bayraklı’nın Mansuroğlu Mahallesi’nde yaşayan Akın, aboneliklerin iptal edilmesi üzerine, her gün evinden alarak kova ve pet şişelerle ağaçları sulamaya başladı. Oğlu ile birlikte, ağaçların yağış mevsimine kadar hayatta kalmasını sağlamak için çaba gösteriyor. Akın, yetkililere “kamu malına zarar vermek” ve “görevi ihmal” suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yeşil alanların insan yaşamı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Akın, doğayı korumanın gelecek nesillere önemli bir miras bırakmak için gerekli olduğunu vurguladı.

AĞAÇLAR İÇİN DAHA FAZLA ÇABA GEREKİYOR

Akın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ağaçların yaşamını tehlikeye soktuğunu savunarak, “Havuzların, hamamların, inşaat şirketlerinin suyu kesilmedi. Ancak ağaçların sulanması ertelenemez. Ağaçlar geleceğimizdir ve bu durum göz ardı edilemez.” dedi. Ayrıca, İzmir’in çevresinde suyun boşa aktığını, bu suyun tankerlerle ağaçlar için kullanılabileceğini belirtti. Belediyenin sosyal faaliyetler için ayırdığı bütçenin, ağaçlar için ayrılması gerektiğini ifade etti.

SULAMA ÇABALARI SÜRECEK

Şehrin bilinçli bir şekilde çölleştiğini iddia eden Akın, sulama çalışmalarına destek veren 8 yaşındaki oğlu Yusuf Çınar Akın’ın duygu ve düşüncelerine de yer verdi. Yusuf, “Suluyoruz ama artık bir şey değişmiyor. Sulasak da hepsi kurudu. Yine de sulamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Akın, 5 litrelik su ile bir ağaç ömrünü 10 gün daha uzatabilme çabasıyla, bu durumu daha çok kişi tarafından dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor.