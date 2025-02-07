İzmir’de Alacak Tartışması Cinayetle Sonlandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Telefon alım satım işiyle uğraşan evli ve bir çocuk babası Abdurrahman Bozkurt ile Hakkı Kaya, sokakta alacak meselesi yüzünden tartışmaya başlıyor. Bu tartışma kısa bir süre içerisinde şiddetli bir kavgaya dönüşüyor.

BAŞLANGIÇTAN SONUCA GİDEN İHHALER

Kaya, Bozkurt’u bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçıyor. Çevrede bulunanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildiriyor. Sağlık görevlilerinin olay yerine ulaşmasının ardından Abdurrahman Bozkurt, ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Ancak ne yazık ki, tedaviye alınan Bozkurt kurtarılmıyor.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak üzere harekete geçiyor. Polis, olay günü Hakkı Kaya ile Pınar G.’yi (29) gözaltına alıyor. Hakkı Kaya, polisteki ifadesinde “Abdurrahman Bozkurt ile arkadaş olduğumuzu, alacak meselesi nedeniyle cinayeti işlediğimi” söylüyor. Emniyet işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kaya tutuklanırken, Pınar G. serbest bırakılıyor.