İzmir’de ALCOR 3’ten düşen kişi boğuldu

DENİZDE BOĞULMA OLAYI

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Türk bir şirketin ALCOR 3 isimli gemisinden denize düşen bir kişi maalesef boğuldu. Olay, dün gece yarısı saat 02.00 sularında gerçekleşti. Karaburun açıklarında bir lastik bottan denize düşen 4 kişinin hayatını kaybettiği olay esnasında, yakın bir bölgede aynı gemiden 1 kişinin denize düştüğüne dair ihbar alındı.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Olay yerine ulaşan deniz polisi, detaylı bir arama tarama faaliyeti başlattı. Saatler süren çalışmaların sonucunda denizde bir erkek cesedine ulaşıldı. Bulunan cesedin, ihbarın yapıldığı gemiden düşen ve 40’lı yaşlarda olduğu belirlenen Türk vatandaşı İ.U.’ya ait olduğu bilgisi verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İ.U.’nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Bu olay, bölgede yaşanan diğer boğulma olaylarıyla bir arada kaydedildi.

