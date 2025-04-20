İzmir’de Altekma, Alanya’yı yendi

MAÇIN DETAYLARI

İzmir’de gerçekleşen Efeler Ligi Play-Off 5-6 etabı üçüncü karşılaşmasında Altekma, Alanya Belediyespor’u ağırladı. Hakem Burhan İlhan ve Tolgacan Dinçer’in yönettiği maça dair takım kadroları ise şu şekilde oluştu: Altekma’da Maksim Buculjevic, Miguel David Gutierrez, Emir Pınar, Dmitrii Bahov, Bertuğ Öndeş ve Cafer Kirkit görev aldı. Alanya Belediyespor’da ise Ahmetcan Büyükgöz, Georgi Seganov, Halit Kurtuluş, Emin Gök, Robert Aciobanitei ve Bardia Saadat sahadaydı.

MAÇIN SONUCU

Maç sonunda Altekma, Alanya Belediyespor’a 3-1 yenilerek seriyi 2-1 geride tamamladı. Setler 25-20, 20-25, 20-25 ve 22-25 şeklinde sonuçlandı ve mücadele toplamda 175 dakika sürdü. Bu sonuçla Altekma, sezonu 6. sırada tamamlarken, gelecek yıl ülkemizi Challenge Cup’ta temsil etme hakkını elde etti.