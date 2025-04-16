İzmir’de Ambulansa Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Refik Şevket Mahallesi’nde önceki gün, İbrahim Kutlutürk’ün yönettiği ambulansa yapılan silahlı saldırı büyük bir paniğe neden oldu. Yol üzerine meydana gelen tartışma sonrasında U.Ü. adlı bir kişi, ambulansa tabancayla ateş açtı. Mermiler ambulansa isabet ederken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Gözaltına Alındı

Ambulans sürücüsü Kutlutürk ve yanında bulunan sağlık çalışanları M.Y. ve C.S., derhal durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Başlatılan soruşturma çerçevesinde U.Ü. isimli şüpheli, suç aleti olan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Poliste ifade verdikten sonra, şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

Yaşanan Dehşet Anları

Ambulans şoförü olan 51 yaşındaki Kutlutürk, olayı böyle anlattı: “14 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinde İzmir Şehir Hastanesi’ne cihaz almak için gitmiştim. Hastane içerisinde yavaşladıktan sonra önüme bir araç kesti. Sürücüsü inip önce kapıya sonra yüzüme yumruk attı. Ben de karşılık verince arabasına gidip silahını aldı. Silahı görünce hemen hareket ettim. Sonrasında arabaya ateş etti ve beni takip etmeye başladı. Onu atlatarak Ege Üniversitesi Hastanesi’nin acil bölümüne sığındım. Ardından hastane polisine gidip şikayetçi oldum.”

Olası Tehlikeler

Yaşanan olayın ardından Kutlutürk, ambulansta hasta olmadığını belirtti ve ekledi: “Mermiler eğer ambulanstaki tüplere isabet etseydi, araç patlayabilir, hasta da biz de ölebilirdik. Özel ambulanslarda ne yazık ki kamera yok. Kamera olmadığı için bu tür olaylarda kendimizi savunamıyoruz. Araçta kamera olsaydı, emniyetin işini de kolaylaştırırdı.”