İzmir’de Anlaşmazlık Cinayetle Sonuçlandı

OLAYIN GELİŞİMİ

İzmir’de, bir birey, arkadaşları arasında yaşanan bir anlaşmazlık sonucu tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay, 30 Mart tarihinde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Bilgilere göre, 25 yaşındaki Doğukan Orhan ve arkadaşları arasında bilinmeyen bir sebep dolayısıyla bir anlaşmazlık oluştu. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce, E.A. (22), F.A. (22), G.A. (22), A.A. (30), B.A. (19), E.A. (29) ve D.A. (28) isimli kişiler, yanlarında bulunan tabanca ile Doğukan Orhan’a ateş etti. Vurulan Orhan, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olan Doğukan Orhan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç adam, hastanede yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE TUTUKLAMA

Polis ekipleri, olayla ilgili başlattığı incelemede, ateşli silah ile kasten öldürme olayının şüphelileri olarak belirlediği E.A., F.A., G.A., A.A., B.A., E.A. ve D.A.’yı suç aleti tabanca ile beraber yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri emniyette gerçekleştirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve G.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.