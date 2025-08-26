İzmir’de Anne Filiz, Ceza İtirazında Bulundu

Ceyda Yüksel’in Ölümünde Yeni Gelişmeler

İzmir’de Ceyda Yüksel’in öldürülmesiyle ilgili Serkan Dindar’a verilen ceza, ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak Yargıtay tarafından onandı. Bu duruma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahale etti. Ceyda’nın annesi Filiz Demiral, konuyla ilgili, “Sanığa verilen indirimli cezanın Yargıtay’da onanması beni adeta yıktı. Ancak Sayın Bakanın talimatıyla yapılan itiraz, bir anne olarak beni çok sevindirdi” şeklinde konuştu.

Olayın Gelişimi

Olay, 20 Ağustos 2020 günü saat 01.00 civarında gerçekleşti. İzmir’in Barbaros Mahallesi’nde yaşayan Serkan Dindar’ın dairesinden gelen tartışma sesleri üzerine polis ekipleri, adrese gitmişti. Eve girdiklerinde Ceyda Yüksel’in ölü biçimde buldular. Yüksel’in sağ kolunun neredeyse tamamen kesilmiş olduğu ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu tespit edildi. Alkollü olduğu belirlenen Dindar, olay anını hatırlamadığını belirtmesine rağmen gözaltına alındı.

Yargılama Süreci

Serkan Dindar hakkında ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla açılan dava sonucunda, mahkeme sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı, ancak ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla indirdi. Dindar’ın ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçuyla ilgili ceza verilmediği ifade edildi. Gerekçeli kararda, Ceyda Yüksel’in Dindar’ın cinsel ilişki teklifini reddetmesi sonrası meydana gelen tartışmanın etkisi ve sanığın tahrik altında hareket ettiğine vurgu yapıldı.

Bakanlığın İtirazı ve Sonuçları

Yargıtay’ın onadığı karara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla itiraz etti. İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde süregelen davaya müdahil olarak, haksız tahrik indiriminin dayanağı olan gerekçelerin temyiz aşamasında incelenmesini talep etti. İtirazda ayrıca, bu halinin Yargıtay tarafından onandığı kaydedildi.

Anne Filiz Demiral’ın Açıklamaları

İtiraz sonrasında konuşan Ceyda Yüksel’in annesi Filiz Demiral, “Kızımın yasını tutamadım. Onun vefatının ardından hukuk mücadelesine giriştim. Ceyda’da yaşasaydı, bunu isterdi. Sanığa verilen indirimli cezanın Yargıtay’da onanması beni adeta yıktı. Ancak Sayın Bakanın talimatıyla yapılan itiraz, bir anne olarak beni çok sevindirdi. Kendisine bir kadın ve bir anne olarak teşekkür ediyorum. Karar ne olursa olsun; Ceyda geri gelmeyecek. Ancak sanığa verilecek olan ceza, bir nebze de olsa kalbime ferahlık getirecek. Başka kadınların hayattan koparılmaması için, başka canların yitip gitmemesi için çıkacak karar oldukça önemli” dedi.