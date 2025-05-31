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İzmir’de Araç Saldırısında 3 Tutuklama

İZMİR’DE POMPALIDAN KATLİAM: 3 TUTUKLAMA

İzmir’in Torbalı ilçesinde 29 Mayıs’ta bir araç hedef alınarak gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırı sonucunda 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir’in kullandığı otomobile bir kişi pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

CENAZELER İNCELENİP MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobildeki Adnan Özdemir, Abdullah Altun ve Fatma Altun’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan Miraç Altun, Ahmet Özdemir ve Ayşe Özdemir ise hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Kısa bir süre sonra yakalanan K.K.’nin saldırı anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde K.K.’nin otomobildekilere art arda ateş açtığı ve ardından koşarak uzaklaştığı görüldü. Yaşamını yitirenlerin cenazesi dün teslim alındı ve Torbalı’da toprağa verildi. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, K.K., B.B. ve A.S.B. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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