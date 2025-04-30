İzmir’de Araçtan Düşen B.A. Dövüldü

Olay Yeri Ve Detaylar

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilden atlayan bir kişi, ardından otomobilden inen dört saldırgan tarafından kırbaçla dövülüp darbediliyor. Gasbedilen telefonla birlikte hastaneye kaldırılan B.A. adına tedavi süreci başlatıldı. İki saldırgan yakalandı, iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Saldırının Gelişimi

Olay, Osmangazi Mahallesi 574/3 sokakta meydana geldi. 35 BGL 985 plakalı otomobil seyir halindeyken B.A. adlı şahıs aniden araçtan atladı. Duran otomobilden inen dört kişi, yaralı olduğu anlaşılan B.A.’yı kırbaçla vurup yumruk atarak darbetti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ardından, saldırganlar otomobille bölgeden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, B.A.’yı kanlar içinde buldu ve hemen Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralının İlk İfadesi

Tedavi gören B.A., polise verdiği ifadede, B.M., A.A., O.E.İ. ve Ç.Y. isimli şüpheliler tarafından otomobilinin kaçırıldığını ve telefonunun gasbedildiğini anlattı. Ayrıca, dört kişi tarafından otomobil içerisindeyken kırbaçla vurulup tekme ve yumrukla darbedildiğini belirtti. B.A., can havliyle seyir halindeki araçtan atladığını, ardından şüphelilerin bir kez daha saldırdığını fakat çevredeki vatandaşların toplanmasıyla birlikte kaçtıklarını ifade etti.

Yakalama Çalışmaları

B.A.’nın ifadesi doğrultusunda polis, olaya karışan otomobili ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerden B.A. ve A.A. cep telefonu ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, O.E.İ. ve Ç.Y. için yakalama çalışmaları devam ediyor.