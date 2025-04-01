İzmir’de Arkadaşları Tarafından Vurularak Öldürüldü

İZMİR’DE TABANCA İLE KATLE SON VERİLDİ

İzmir’de, arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucunda bir kişi tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olay, 30 Mart tarihinde Kemalpaşa ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Doğukan Orhan ile arkadaşları arasında bilinmeyen bir sebeple bir tartışma meydana geldi. Tartışma, büyüyerek kavgaya dönünce şüpheliler E.A. (22), F.A. (22), G.A. (22), A.A. (30), B.A. (19), E.A. (29) ve D.A. (28), yanlarında bulundurdukları tabanca ile Doğukan Orhan’a ateş açtı. Vurulan genç, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNE ANINDA EKİPLER GİTTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Doğukan Orhan’a sağlık ekipleri müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan incelemede, ateşli silah ile kasten öldürme eyleminin şüphelileri olarak tespit edilen E.A., F.A., G.A., A.A., B.A., E.A. ve D.A. suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.A. ve G.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.