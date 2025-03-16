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İzmir’de Asayiş Uygulaması: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

İZMİR’DE YAPILAN ASAYİŞ UYGULAMALARI

İzmir’de asayiş ekipleri, gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında önemli sonuçlar elde etti. Yapılan uygulamalarda çok sayıda silah, bıçak, balistik yelek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin 12 Mart ile 15 Mart tarihleri arasında Bayraklı ilçesinde yürüttüğü asayiş uygulamaları dikkat çekti.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Uygulamalar sırasında; 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 balistik yelek, 7 bıçak, bir miktar sentetik hap ve bonzai maddesi ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde B.M. (19), O.K. (18), M.P. (20), C.T. (32) ve K.T. (35) isimli kişiler gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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