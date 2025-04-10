Haberler

İzmir’de ASKF, Polis Teşkilatı’nı kutladı

ZİYARETİN AMAÇLARI VE ANLAMı

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Örgütlenmeden Sorumlu Başkanı Osman Harman, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yılı dolayısıyla Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu’na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik fedakarca görev yapan polislerin bu özel gününü kutlayan Harman, Kaçanoğlu’na çiçek takdim etti. Bu ziyaret sırasında, güvenlik güçlerinin toplumsal rolu ve önemi önemle vurgulandı ve onlara olan minnettarlık ifade edildi.

POLİS HAFTASI YORUMLARI

Ziyaretin devamında, günün anlam ve önemi hakkında açıklamalarda bulunan Harman, “Türk Polis Teşkilatımız, 180 yıldır halkımızın huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu kutsal görevi yerine getiren tüm polislerimizin Polis Haftası’nı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu da yapılan ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

ÖNEMLİ

Haberler

Bartın’da 500 İşçi Kura İle Belirlendi

Bartın'daki kamu kurumlarında çalışacak 500 işçi, Türkiye İş Kurumu'nun düzenlediği kura ile belirlendi. Çekiliş, başvuruların yoğunluğunun ardından yapıldı.
Haberler

İSKİ Su Kesintisi 10 Nisan’da

Pendik'te su kesintisi, 10 Nisan'da İSKİ tarafından duyurulan saat aralığında gerçekleşecek. Kesintinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.