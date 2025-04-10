İzmir’de ASKF, Polis Teşkilatı’nı kutladı

ZİYARETİN AMAÇLARI VE ANLAMı

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Örgütlenmeden Sorumlu Başkanı Osman Harman, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yılı dolayısıyla Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu’na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik fedakarca görev yapan polislerin bu özel gününü kutlayan Harman, Kaçanoğlu’na çiçek takdim etti. Bu ziyaret sırasında, güvenlik güçlerinin toplumsal rolu ve önemi önemle vurgulandı ve onlara olan minnettarlık ifade edildi.

POLİS HAFTASI YORUMLARI

Ziyaretin devamında, günün anlam ve önemi hakkında açıklamalarda bulunan Harman, “Türk Polis Teşkilatımız, 180 yıldır halkımızın huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu kutsal görevi yerine getiren tüm polislerimizin Polis Haftası’nı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu da yapılan ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.