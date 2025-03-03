İzmir’de Baba Şiddeti Sonrası Tedbir Alındı

GENÇ KADINDAN ŞOKE EDİCİ AÇIKLAMA

İzmir’de yaşamını sürdüren 17 yaşındaki bir kız çocuğu, sosyal medya platformunda paylaştığı bir videoda babasının madde bağımlısı olduğunu ve hem kendisine hem de ailesine şiddet uyguladığını belirtti. Babasının yaşadığı halüsinasyonların giderek arttığını ve durumun tehlikeli bir hale geldiğini ifade eden genç, kimsenin zarar görmeden gerekenin yapılmasını istedi.

OLAYA SAVCILIK MÜDAHALE ETTİ

Bu açıklamaların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya müdahale etti. Soruşturma kapsamında, kız çocuğu ve ailesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli görüşme odasında uzmanlarla bir araya geldi. Kız, pedagog ve avukat eşliğinde ifadesini verdi. Ancak, kız çocuğu ve annesinin babadan şikayetçi olmaması sebebiyle, baba E.A. hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanlarına yaklaşmaması yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca, E.A.’nın bağımlılıktan kurtulması için tedavi tedbiri uygulanması talep edildi.

AİLELERİN KORUNMASI İÇİN GEREKEN TEDBİRLER ALINDI

Suç mağduru olan kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla durum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bildirildi. Bu gelişmeler, ailenin güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir adım oldu.