İzmir’de Başkan Tugay Çöp Topladı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GREVDEKİ İŞÇİLERLE MÜCADELE EDİYOR

İzmir’de grev nedeniyle biriken çöpler, çevreyi olumsuz etkilemeye başlayınca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sahaya inerek duruma müdahale etti. Eldiven giyerek çöp toplayan Başkan Tugay, DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartışma yaşadı. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri konusunda anlaşmazlık yaşanması üzerine 29 Mayıs’ta İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan binlerce işçi greve çıktı. Bu durum, özellikle ulaşım gibi birçok hizmetin duraklamasına ve çöplerin toplanmamasına neden oldu.

ÇÖP YIĞINLARI ÇEVREYİ RAHATSIZ EDİYOR

Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon gibi turistik noktalarda oluşan çöp yığınları, hem yerli hem de yabancı turistleri rahatsız ediyor. Bölgedeki kötü koku, esnafa ve çevrede yaşayan insanlara olumsuz bir deneyim yaşatıyor. Bunun üzerine Başkan Tugay, gece saatlerinde Kordon’a giderek çalışmalara başladı. Grevde olmayan işçilerle birlikte çöp poşetlerini kamyona yükleyip, temizliği sağlamaya çalıştı.

TARTIŞMA DEVAM EDİYOR

Bu sırada DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, Tugay’ın yanına gelerek tartışma başlattı. Başkan Tugay, “Buraya ne yapmaya geldiniz? Siz bu çöpün toplanmasına engel olamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Bu çöp buradan kalkacak. Bu çöp buradayken bu kent sağlıklı bir yaşam süremez” dedi. Ercan Gül ise, “Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Başka bir amacımız yok” yanıtını verdi. Tartışmaya tanık olan esnaf, “Biz mekan sahibiyiz, burada çöp istemiyoruz” diyerek sendika yetkililerine tepki gösterdi. Bu olayların ardından Başkan Tugay, “Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum” diyerek çöp toplamaya devam etti.