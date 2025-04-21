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İzmir’de Bayram Etkinlikleri Gerçekleşti

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

İzmir’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında “23 Nisan Renklerin Dünyası Sergisi” açıldı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, sergi Konak Meydanı’nda düzenlendi. Burada 8 ilçe, 35 okul ve 80 öğrencinin resim çalışmaları sergilendi. Etkinlik, İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği “Quartet” dinletisi ile başladı. Genç müzisyenlerin seslendirdiği eserler, alanda bulunan dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

ÖĞRENCİLERDEN GÖSTERİLER

Dinletinin ardından, Bayraklı Nedret İlhan Keten Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı “Bir Ege Rüyası” adlı zeybek gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Protokol üyeleri, “Renklerin Dünyası” sergisini gezerek, öğrencilerin sanata olan ilgisini ve yeteneklerini sergileyen çalışmaları detaylı bir şekilde inceledi. Etkinliğe katılanlar arasında, Vali Yardımcısı Adem Arslan, AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, siyasi parti temsilcileri, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve kalabalık bir öğrenci grubu yer aldı.

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