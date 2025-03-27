İzmir’de Bayramda Hava Yağmurlu Olacak Mı?

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI VE HAVA DURUMU MERAKI

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, tatil hazırlıkları yapan İzmirliler, bayram boyunca hava koşullarının nasıl olacağını öğrenmek için araştırmalara başladı. Özellikle yağmur olup olmayacağı, sıcaklık değerleri ve dış mekân aktiviteleri için uygunluk, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hem şehir dışından gelen misafirler hem de yerel halk, “Bayramda İzmir güneşli mi olacak, yoksa yağış var mı?” gibi sorularla hava tahminlerini takip ediyor.

İZMİR’DE HAVA DURUMU VE YAĞIŞ BEKLENTİLERİ

2025 Ramazan Bayramı boyunca İzmir’de hava koşullarının genel anlamda sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre, bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü kısa süreli sağanak yağışlar gündeme gelecek; en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında seyredecek. 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerinde de yer yer sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 20°C, gece ise 13-11°C aralığında olacak.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ İÇİN HAZIRLIK ÖNERİSİ

Bu nedenle, bayram tatili süresince İzmir’de açık hava etkinlikleri planlayan vatandaşların, yağışlı hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbir almaları önemli. Ramazan Bayramı süresince hava durumu bu şekilde devam edecek gibi görünüyor.