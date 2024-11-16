More
Gündem

“İzmir’de Bebek Ölümü ve İlaçlama”

izmir-de-bebek-olumu-ve-ilaclama

TAHTAKURUSU İLAÇLAMASI SONRASI FELAKET

İzmir’in Konak ilçesindeki Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak’ta gerçekleştirilen tahtakurusu ilaçlaması sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden ve bir gün önce Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilen Altay Toprak’ın ebeveynleri Raziye ve Recep Kınalı, bebeklerinin kabrini ziyaret etti. Kınalı çifti, kaybettikleri çocuklarının mezarı başında gözyaşları içinde dua ederken, yakınları onları teselli etmeye çalıştı.

BABA KINALI’DAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamaya göre baba Kınalı, ilaçlama süreci içinde evde bulunmadığını, eşinin ve oğlunun ise ağabeye gittiğini belirtti. Bu trajik olay, ailede derin bir acı bıraktı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Yeni Elektrik Faturası Tarifi: Muafiyetler Belirlendi

1 Ocak 2025’ten itibaren elektrik tarifelerinde değişiklik yapılacak; yıllık 5 bin kilovatsaatten fazla tüketim yapan aboneler devlet sübvansiyonunu kaybedecek. Detaylar açıklandı.
Gündem

Deniz Akkaya: İtibar Suikastı Yaşıyorum

Deniz Akkaya, eski eşi ve kızıyla yaşanan davalık süreç sonrası mahkeme kararıyla tüm varlığına tedbir konulmasının ardından, yaşadıklarını Kanal D habere aktardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.