“İzmir’de Bebek Ölümü ve İlaçlama”

TAHTAKURUSU İLAÇLAMASI SONRASI FELAKET

İzmir’in Konak ilçesindeki Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak’ta gerçekleştirilen tahtakurusu ilaçlaması sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden ve bir gün önce Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilen Altay Toprak’ın ebeveynleri Raziye ve Recep Kınalı, bebeklerinin kabrini ziyaret etti. Kınalı çifti, kaybettikleri çocuklarının mezarı başında gözyaşları içinde dua ederken, yakınları onları teselli etmeye çalıştı.

BABA KINALI’DAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamaya göre baba Kınalı, ilaçlama süreci içinde evde bulunmadığını, eşinin ve oğlunun ise ağabeye gittiğini belirtti. Bu trajik olay, ailede derin bir acı bıraktı.