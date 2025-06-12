İzmir’de Bin 30 İşçi Çıkarılacak

İŞTEN ÇIKARMALAR HAYATA GEÇİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 1,030 çalışanla yollar ayrılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu. Tugay, Egemenlik Evi Çetin Emeç Basın Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

BELEDİYEDE ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR

Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde belediyede yaklaşık 26,500 kişinin görev yaptığını hatırlattı. Görev devralırken 37,700 çalışan ile başladığını belirten Tugay, şu an belediyede yaklaşık 34,218 personelin bulunduğunu ifade etti. Aylık toplam gelirleri 3.8 milyar lira olarak bildiren Tugay, bunun büyük kısmının işçilere ve şirket çalışanlarına maaş, SGK ve vergi ödemeleri için gideceğini belirterek, kalan kısmın ise sözleşmeli memurlara ve kadrolu işçilere ödeneceğini anlattı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZORLADI

Tugay, kendisinden önceki belediye başkanının Belediye İş Sendikası ile seçimden 5 gün önce toplu iş sözleşmesi imzaladığını hatırlattı. “Bahsedilen artışların belediye bütçesini aşırı zorladığını, hem İzmir’deki şube başkanlarına hem de genel başkana ilettik. Ancak olumlu yanıt alamadık.” diyen Tugay, önceki dönemde imzalanan artışın günün koşullarına uygun olmadığını ve güncellenmesi gerektiğini belirtti. Sendika üyelerinin en düşük maaşının şu anda 80 bin lira civarında olduğunu, bu rakamın eylül ayından itibaren 130 bin liraya ulaşacağını aktaran Tugay, sendika temsilcilerine bu durumu düzeltilmezse ‘üyeniz olan bazı çalışanlarla yolumuzu ayırmak zorunda kalacağımızı’ söylediklerini belirtti.

SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN YAKINLARI DA ETKİLENİYOR

Cemil Tugay, son beş yıl içinde işe alınan sendika yöneticilerinin yakınlarının da işten çıkarılacağını açıkladı. Bir basın mensubunun sendika ile anlaşma sağlanması durumunda işten çıkarmaların durdurulup durdurulmayacağına yönelik sorusunu yanıtlayan Tugay, “Mart ayındaki artışın iptalini önerdik, o yapılmadı. Bundan sonra eylül ayında artış var.” dedi. Tugay, eğer sendika artışı durdurursa ve “en düşük 130 bin liraya kadar çıkacak rakamları sendika aşırı buluyoruz” derse, toplu işten çıkarmayı düşünmeyeceklerini ifade etti. Kendi döneminde belediyeye ne kadar yeni istihdam sağlandığı yönündeki bir soruyu Tugay, “1900’ün altında bir istihdamımız oldu. Onları da zorunlu ihtiyaçlardan aldık.” şeklinde yanıtladı.