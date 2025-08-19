Haberler

İzmir’de Bir Doktor Ölü Bulundu

İZMİR’DE ÜZÜCÜ BİR OLAY

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu. Kaya’nın cenazesi, yapılacak olan otopsinin ardından memleketi Uşak’ta defnedildi.

HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARMA ÇABALARI

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görevli olan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya’dan uzun bir süre haber alamayan yakınları, konuyu polise iletti. İhbar üzerine sağlık ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde eve giren polis, Kaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin akabininde, Kaya’nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ VE MESLEKTAŞLARINDAN TAZİYELER

Burada yapılan otopsinin ardından, doktorun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Uşak’a gönderildi. Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya’nın ölüm haberi, ailesi, meslektaşları ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da 691 Suriyeli Ülkesine Döndü

Adana'da 691 Suriyeli, iç savaştan sonra ülkelerine geri dönmek için Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nden otobüslerle yola çıktı. Dönüş süreci güvenli bir şekilde yapıldı.
Haberler

Kahramanmaraş’ta Tüfekle Vurulan Çocuk Öldü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 15 yaşındaki E.K., evdeki arkadaşı B.S.'yi tüfekle yanlışlıkla vurdu. B.S. hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.