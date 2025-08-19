İzmir’de Bir Doktor Ölü Bulundu

İZMİR’DE ÜZÜCÜ BİR OLAY

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu. Kaya’nın cenazesi, yapılacak olan otopsinin ardından memleketi Uşak’ta defnedildi.

HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARMA ÇABALARI

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görevli olan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya’dan uzun bir süre haber alamayan yakınları, konuyu polise iletti. İhbar üzerine sağlık ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde eve giren polis, Kaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin akabininde, Kaya’nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ VE MESLEKTAŞLARINDAN TAZİYELER

Burada yapılan otopsinin ardından, doktorun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Uşak’a gönderildi. Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya’nın ölüm haberi, ailesi, meslektaşları ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.