İzmir’de Bir Taksi Kazasında Ölümler

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

İzmir’in Menemen ilçesinde, hasarlı bir kazaya karışan taksiye çarpan bir otomobil, acı bir sonuç doğurdu. Kaza, saat 15.00 sularında, Kuzey Ege Otoyolu Menemen geçişi Yanıkköy bölgesinde gerçekleşti. Alper Taşçı (36) yönetimindeki 35 DD 786 plakalı taksi, önündeki sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobile çarptıktan sonra sol şeritte durdu. Diğer araç sürücüsü ise olay yerinden ayrıldı.

KAZADA YAŞANAN TRAJEDİ

Bu esnada, aynı güzergahta ilerleyen M.B.İ. (33) yönetimindeki 35 BIM 261 plakalı otomobil, duraklamış olan taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksideki yolcu Yüksel Doğdu (76) yola savruldu. Olayın ardından durum hemen sağlık ve otoyol jandarma ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, Doğdu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili olarak her iki sürücü de gerekli işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYIŞI

Ölümle sonuçlanan bu ikinci kaza anı da otoyoldaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, taksinin önündeki araca çarptıktan sonra sol şeritte durduğu net bir şekilde görülüyor. Bu durum, kaza sonrası yaşananları daha iyi anlamak için önemli bir delil sunuyor.