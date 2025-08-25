Haberler

İzmir’de Boşanma Kutlaması Pankartı Eğlenceli

İZMİR’DE OLAY YARATAN PANKART

İzmir’de eşinden boşanan bir kişi, aracıyla gezdiği sırada dikkat çeken bir pankart açtı. Aracının arkasına “Boşandım, kutlamak için kornaya basın” yazılı pankartı astıktan sonra şehirde dolaşmaya başladı. Bu ilginç durum, sosyal medyada kısa sürede farklı fotoğraflar ve videolarla gündem oldu.

MİZAHA DAYALI YORUMLAR VE ŞAŞKINLIK

Paylaşımlar, binlerce kullanıcı tarafından aktarılarak geniş bir kitleye ulaştı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, birçok kişi olaya mizahi bir bakış açısıyla yaklaştı. Ancak bazıları bu şekilde bir kutlama yapılmasına şaşırarak tepkilerini ifade etti.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

