İzmir’de Boşanma Kutlaması Pankartı Eğlenceli

İZMİR’DE OLAY YARATAN PANKART

İzmir’de eşinden boşanan bir kişi, aracıyla gezdiği sırada dikkat çeken bir pankart açtı. Aracının arkasına “Boşandım, kutlamak için kornaya basın” yazılı pankartı astıktan sonra şehirde dolaşmaya başladı. Bu ilginç durum, sosyal medyada kısa sürede farklı fotoğraflar ve videolarla gündem oldu.

MİZAHA DAYALI YORUMLAR VE ŞAŞKINLIK

Paylaşımlar, binlerce kullanıcı tarafından aktarılarak geniş bir kitleye ulaştı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, birçok kişi olaya mizahi bir bakış açısıyla yaklaştı. Ancak bazıları bu şekilde bir kutlama yapılmasına şaşırarak tepkilerini ifade etti.