İzmir’de Canlı Yayın Korku Yarattı

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

İzmir’de “İlk İnsan” adıyla tanınan bir içerik üreticisinin gerçekleştirdiği canlı yayın, beklenmedik bir olayla korku dolu anlara sahne oldu. Yayın sırasında aniden yankılanan silah sesleri, hem içerik üreticisini hem de izleyicilerini büyük bir panik içine soktu. Olayı takip eden bilgilere göre, yayın sürdüğü esnada kimliği henüz netleşmeyen maskeli kişilerin çevreye rastgele ateş açtığı kaydedildi.

PANİK VE KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ

O anlarda duyulan silah sesleri, anbean yayına yansıdı. Görüntülerde, silah seslerinin ardından içerik üreticisinin ve yanındaki kişilerin ciddi bir panik yaşadığı görünürken, maskeli saldırganların kaçarken kameraya yakalandığı gözlemlendi. Bu durum, izleyicilerde kaygı ve korku yaratırken, sosyal medyada olayla ilgili çeşitli tepkilerin ortaya çıkmasına sebep oldu.