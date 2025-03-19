İzmir’de Çatı Tamiri Kazası: Baba ve Oğul Öldü

ÇATI TAMİRİNDE TRAJİK KAZA

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir evin çatısını onaran baba ve oğlu, şiddetli rüzgar yüzünden düşerek ağır yaralandı. İlk müdahaleler sonrası hastaneye kaldırılan baba-oğul ne yazık ki kurtarılamadı. Olay, saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8422 Sokak’taki iki katlı bir evde yaşandı.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, çatı tamir eden Muharrem Barışık (43) ve oğlu Eren Barışık (17) tamirat için üç katlı bir evin çatısına çıktı. Bu esnada etkili olan şiddetli rüzgar, baba ve oğlu aşağı savurdu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen baba ve oğlu için çevredekiler hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, baba Muharrem Barışık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

HASTANEYE KALDIRILDI, AMA KURTARILAMADI

Ağır yaralı durumda ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eren Barışık, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve oğulun cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.