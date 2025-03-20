İzmir’de Çatıdan Düşen Baba-Oğul Hayatını Kaybetti

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir evin çatısını onaran baba ve oğlu, ani bir rüzgarın etkisiyle düşerek hayatını kaybetti. Olayın şahitlerinden biri, küçük çocuğun yanına yaklaştığını, babasını ve ağabeyini göremeyince korkuyla kendisine, “Babamı, ağabeyimi gördün mü?” diye sorduğunu aktardı. Olay, saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8422 Sokak’ta bulunan iki katlı bir evde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, çatı tamiri için Muharrem Barışık (43) ve oğlu Eren Barışık (17), üç katlı bir evin çatısına çıktı. Şiddetli rüzgar, baba ve oğlu yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düşürerek olayın meydana gelmesini sağladı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan müdahale sonrasında, baba Muharrem Barışık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eren Barışık da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğulun cenazeleri, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Çatının 40 gün önce onarıldığını ifade eden tanık Kadri Baloğlu (70), “Bir iki kez bu çatıda sorun yaşandı. Geldiler, tamirat yaptılar, gittiler. Dün saat 16.30’da tekrar geldiler. Çatıyı dübellemeye başladılar ve en son arka tarafa geçtiler. Arkaya gittiklerinde bir gürültü oldu. Çatının uçtuğunu görünce evden dışarıya çıktım. Çatının düştüğü evin üst katına çıktım. Oğul orada kalmıştı. Bana, ‘Ağabey babamı, ağabeyimi gördün mü?’ diyerek seslendi. “Babamı görmedim” dedim. Ben yukarıya çıktım, çatı yukarıda kalmış olabilirdi dedim. Bir kat daha yukarı çıkıp baktım, yoklar. Tekrar aşağı koşup geldim. Duvardaki taş duvara vurmuş. İkisi de orada öylece kalmış. Sonra ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Daha sonra düşen baba ve oğulun yanına gittim. Baktığımda babası hareketsizdi, çocuğu ise bir nefes alıp veriyordu” şeklinde konuştu.