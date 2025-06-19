İzmir’de Cenaze Töreni Gerçekleşti

ŞIRNAK’TA HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAYIN CENAZESİ İZMİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ
Şırnak’ta görevde olduğu esnada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Hasan Çoban’ın cenazesi, İzmir’de son yolculuğuna uğurlanıyor. 17 Haziran Salı günü Şırnak’ta çalışırken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki genç askerin cenazesi, defnedilmek üzere dün İzmir’e getirildi.
CENAZE TÖRENİNE KATILIM YÜKSEK OLDU
Bugün Konak Çorakkapı Camii’nde gerçekleşen cenaze namazına, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, aile bireyleri, yakınları, sevenleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılıyor. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sırasında duygusal anlar yaşanırken, Hasan Çoban’ın naaşı Buca Kaynaklar Yeni Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.