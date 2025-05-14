İzmir’de Çiftçilere Sorgum Otu Dağıtıldı

İZMİR’DE KURAKLIĞA DAYANIKLI TOHUM DAĞITIMI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çiftçilere, kuraklığa dayanıklı sorgum otu tohumu dağıtımı yapıldı. Bu dağıtım, yüzde 50 hibe desteğiyle gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Kılınç, etkinliğin Küçükavulcuk Mahallesi’nde düzenlendiğini ve burada toplam 59 üreticiye 7 ton sorgum sudan otu melezi tohumu dağıttıklarını belirtti.

PROJENİN DESTEKLEYİCİSİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Kılınç, projenin yüzde 50’lik kısmının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklendiğini ifade etti. “Bakanlığımızın üretim için belirlediği noktalardan biri olan ilçemizde projeyi uyguluyoruz. Susuzluğa karşı dayanıklı bu ürün, silajlık mısır yerine bölgede tercih edilmeye başlanıyor.” diyerek, bu tohumların önemi üzerine vurgu yaptı.