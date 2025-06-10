İzmir’de Çınar Ağacı Devrildi

DEVRİLEN ÇINAR AĞACININ GÖRÜNTÜLERİ

İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bulunan asırlık çınar ağacı, bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çarşının Konak Atatürk Meydanı’ndaki girişinde olan bu ağaç, devrildiği sırada bölgede yaralanan kimse olmamasıyla dikkat çekti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak alanı güvenli hale getirirken, belediye ekipleri de yolun bir kısmını kapatan ağacı keserek kaldırmak için çalışmalar başlattı.

OLAY ANINI YORUMLAYAN ESNAFLAR

Olayı anında gören esnaf Ali Demirdelen, çarşı girişinin yoğun bir şekilde kullanıldığını ve olayda kimsenin yaralanmamasının büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Demirdelen, “Ağacın yıkılma sesi çok büyük geliyordu. Burada bulunan bütün esnaf, ağaç düşer düşmez yanına koştuk ve yardım etmeye çalıştık. Neyse ki kimse yoktu” şeklinde konuştu.

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Emrah Mansur ise çınar ağacının, bölgenin simge ağaçlarından biri olduğunu vurguladı. Mansur, “Sanki bir bina yıkılıyor gibi büyük bir sesle devrildi. İnsanlar kaçışmaya başlayınca biz de ağacın yanına geldik. Kimse altında kalmış mı diye baktık. İyi ki kimse yoktu. Ağacımızın devrilmesine, gölgesinin artık olmayacağına çok üzüldük” ifadelerini kullandı.

BÖLGENİN SİMGESİ OLAN AĞAÇ

Esnaf Tahir Karatay ise ağacın meydandaki saat kulesi gibi bölgenin simgelerinden biri olduğunu, devrilmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi. Olay anına dair görüntüler, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş durumda. Görüntülerde ağacın devrilmesi sonrası vatandaşların panik halinde uzaklaşması yer alıyor.