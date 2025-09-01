İzmir’de Cinayet, 6 Gözaltı Var

OLAYIN DETAYLARI

İzmir’in Çiğli ilçesinde Yılmaz Doğan (43), başından vurularak hayatını kaybetti. Olay, Şirintepe Mahallesi’nde dün saat 02.30 sıralarında yaşandı. Silah atışlarını duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ve güvenlik ekipleri, Yılmaz Doğan’ı yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, Doğan’ın başından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Cenazesi otopsi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın izini süren cinayet bürosu dedektifleri, güvenlik kameralarındaki görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, cinayet şüphelisi olarak V.K. (29) belirlendi ve ekipler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca V.K.’ye yardım ettiğine inanılan S.Ş., K.A.T., M.A., A.D. ve Y.T. de gözaltına alındı. Şu an itibarıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde şüphelilerin işlemleri devam ediyor.