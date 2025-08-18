İzmir’de Çocuk Otomobil Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

KÜÇÜK ÇOCUĞA ARAÇ ÇARPTI

İzmir’in Selçuk ilçesinde, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Hümeyra Özmen, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 21.30 civarında İzmir Aydın Karayolu’nda, Selçuk Hükümet Konağı’nın yakınında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, İ.P. yönetimindeki otomobil, ailesiyle birlikte yola geçmek isteyen küçük Hümeyra’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk için çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı Hümeyra’yı Selçuk Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından Hümeyra’nın cesedi incelenmek üzere morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kaza sonrası otomobil sürücüsü İ.P., Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılıyor. Bu tür kazalar, yayaların güvenliği konusunda endişeleri artırıyor.