İzmir’de Çöp Krizi Yaşanıyor

GREV SEBEBİYLE ÇÖP SORUNU BÜYÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevde olmasından dolayı Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon gibi bölgelerde biriken çöpler, çevreyi rahatsız ediyor. Bu durum üzerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece saatlerinde sahaya inerek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Eldivenlerini takan Başkan Tugay, çöp toplama çalışmalarına katıldı ve çevredeki biriken çöpleri kamyona yükledi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Başkan Tugay’ın çöp toplama çalışmaları sırasında, DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ile arasında bir tartışma oldu. Grevde olmayan işçilerle birlikte çöp toplarken, Ercan Gül’ün kendisine engel olmaya çalışmasını eleştiren Tugay, “Buraya ne yapmaya geldiniz? Siz bu çöpün toplanmasına engel olamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Israr etmeyin. Bu çöp buradan kalkacak. Bu çöp buradayken bu kent sağlıklı bir yaşam süremez” ifadelerini kullandı.

SENDİKA YETKİLİSİNDEN CEVAP

DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ise, “Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Başka bir amacımız yok” diyerek, sendikanın duruşunu savundu. Tartışmaya tanıklık eden esnaf, sendika yetkililerine tepki göstererek, “Biz mekan sahibiyiz, burada çöp istemiyoruz” dedi. Bu tepkiler üzerine Başkan Tugay, “Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum” diyerek, işçilerle birlikte çöp toplamaya devam etti.