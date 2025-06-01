İzmir’de Çöpler Toplanamıyor, Grev Var

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçilerin grevde olması sebebiyle, Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon’da biriken çöpler çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Bu duruma müdahale eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sahaya inerek eldiven takıp çöp toplama işlemine katıldı. Başkan Tugay, DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ile karşı karşıya geldi ve ikili arasında bir tartışma yaşandı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması nedeniyle Izelman, Izenerji ve Egeşehir’de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs’ta greve çıktı ve bu durum ulaşım dahil birçok hizmetin durmasına yol açtı. Bu çöp birikintileri, hem bölgedeki esnafı hem de yerli ve yabancı turistleri olumsuz etkileyen kötü kokulara neden oldu.

SAHAYA İNEN BAŞKAN TUGAY

Gece vakti, Alsancak Kordon’da sahaya inen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevde olmayan işçilerle birlikte çöp toplamaya başladı. Çöp poşetlerini kamyona yükleyen Başkan Tugay, DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ile bir tartışmaya girdi. Tugay, “Buraya ne yapmaya geldiniz? Siz bu çöpün toplanmasına engel olamazsın. Böyle bir hakkınız yok. Israr etmeyin. Bu çöp buradan kalkacak. Bu çöp buradayken bu kent sağlıklı bir yaşam süremez. Siz buraya kavga etmeye mi geldiniz? Çöpü burada tutarak mı ekmeğinizi koruyorsunuz? Grev yapan insan evine gider. Buraya karışamazsınız” şeklinde yaklaşımını ifade etti.

SENDİKA VE ESNAF TEPKİLERİ

DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ise, “Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Başka bir amacımız yok” şeklinde yanıtladı. Tartışmaya tanıklık eden esnaf, sendika yetkililerine yönelik tepki göstererek, “Biz mekan sahibiyiz, burada çöp istemiyoruz” dedi. Başkan Tugay, sendika görevlilerine “Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum” diyerek çöp toplamaya devam etti.