İzmir’de Çöpler Toplanmıyor, Tepkiler Büyüyor

İŞÇİ GREVİ NEDENİYLE ÇÖPLER TOPLANMIYOR

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grev nedeniyle biriken çöpler, çevreye kötü koku yayarken, bu durum vatandaşların tepkisini çekmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmaması sebebiyle grevde olan işçilerin eylemi devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi, şehirde sunulan hizmetleri ciddi anlamda aksatıyor.

ÇÖP YIĞINLARI VE KİRLİLİK SORUNU

Kente gelen turistlerin zaman geçirdiği, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve kordon boyu gibi alanlarda işçilerin grevi nedeniyle çöpler toplanmıyor. Bu durum, bazı sokaklarda çöp yığınlarının oluşmasına yol açmış durumda. Kaldırım ve yollara taşan çöpler, çevre kirliliğine ve kötü kokuya sebep oluyor. Grevdeki işçiler, çöplerin başında nöbet tutmaya devam ediyor.

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYETLER

İzmir’de yaşayan Orhan Özütürk, eşiyle birlikte Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir kafeteryada kahve içmek üzere geldiğinde toplanmayan çöplerle karşılaşarak şaşırdığını belirtti. “Çöpler kötü kokuya neden oluyor, İzmir bunu hak etmiyor. Fazla lafa gerek yok. Başkan yok, temizlikçiler yok. Türkiye’nin incisi İzmir’e hiç yakışmıyor.” şeklinde görüşlerini paylaştı. Ayrıca Özütürk, grev sebebiyle insanların kentin içindeki ulaşımda da zorluklar yaşadığını dile getirdi.

Bir diğer vatandaş Gülay Özütürk ise, yaşanan kötü görüntülerin şehre yakışmadığını vurgulayarak, “Pislik ve rezillik. Otobüsler çalışmıyor. İzmir’e yakışmıyor.” dedi. Grevin 4. gününe girdiğini hatırlatan Özütürk, durumun acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Grev, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş arasında yapılan toplu iş görüşmelerinden sonuç alınamayınca, sendika tarafından 28 Mayıs gecesi başlatılmıştı.