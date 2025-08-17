İzmir’de Çöpler Yığın Haline Geldi

ÇÖP SORUNU İZMİR’DE BÜYÜYOR

İzmir’de toplanmayan çöpler, cadde ve sokaklarda yığınlar haline geldi. Sıcak havanın etkisiyle kötü kokuya neden olan bu çöplerin toplanmaması, vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle Karşıyaka ve Buca ilçelerinde konteynerler ve çevresinde oluşan çöp yığınları dikkat çekiyor. Biriken çöpler kaldırımlara ve yolların üzerine taşarken, vatandaşlar kötü kokunun yanı sıra sinek ve böceklerin artışına da dikkat çekiyor ve çöplerin bir an önce toplanması gerektiğini vurguluyor.

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİ

Karşıyaka’da yaşayan Duygu Özerginer (24), “O kadar alıştık ki bakmamaya çalışıyorum. Çöpün direkt karşısındaki apartmanda oturuyorum. Evden çıkınca böyle bir manzara ile karşılaşmak çok kötü oluyor. Diğer kötü yanı ise burası çocuk parkı ve çocuklar yazın hep burada oynuyorlar. Çok fazla çöp kokusu da oluyor. Sadece burası değil, arka mahallelerde de çöpler birikiyor. Akşam çöpleri toplamak için görevliler geliyor ama daha önce birikip etrafa taşan çöplere hiç dokunmuyorlar. Bu durumdan oldukça rahatsız,” dedi. Buca’da yaşayan Oğuz Kayapınar (50) ise, “Yaklaşık 3 aydır çöp sorunu var. Çöpler alınmıyor, alınsa dahi hepsi alınmıyor. Hayvanlar çöpleri parçalıyor. Kötü koku, çöp suları, kötü görüntü yayılıyor. Bu durumdan çok şikayetçiyiz,” şeklinde konuştu.

BELEDİYE YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çiğli’deki tesisin kapatılmasının ardından çöplerin Tire ilçesine taşındığını belirtti. Bu nedenle çöp trafiğinin 2-3 gün sürdüğünü ve oluşan yığılmayı düzenlemeye çalıştıklarını ifade etti. Bu açıklamalar, vatandaşların yaşadığı sorunun çözülmesi adına umut veriyor ancak hâlâ toplanmayan çöpler, kentteki yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.